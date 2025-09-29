میپکو نے 7200منصوبے پایہ تکمیل تک پہنچا ئے ،گل محمدز اہد
ملتان (خصوصی رپورٹر)چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو انجینئر گل محمد زاہد نے کہا ہے کہ صارفین کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سروسز فراہم کرنے اور کمپنی کی کارکردگی بہتر بنانے کے لئے ہر ممکن وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔۔۔
میپکو کنسٹرکشن ڈیپارٹمنٹ نے گزشتہ سال تاریخ ساز کامیابی حاصل کرتے ہوئے ہائی و لو ٹینشن سکیموں، نئے دیہاتوں کو بجلی فراہمی اور ڈپوزٹ ورکس سمیت 7200 منصوبے 16 ارب روپے سے زائد لاگت سے مکمل کئے ، جس پر وزارت توانائی اور وزیراعظم آفس کی جانب سے میپکو کو ملک کی نمبر ون ڈسٹری بیوشن کمپنی قرار دیا گیا۔انہوں نے کہا کہ رواں سال کو کسٹمر سروسز سنٹرز کی بہتری کا سال قرار دیا گیا ہے ، جس کے تحت صارفین کو جدید سہولیات فراہم کرنے کے لئے آن لائن سروسز متعارف کرائی جا رہی ہیں۔ گزشتہ ایک سال میں خسارے میں 24 ارب روپے کی کمی، لائن لاسز میں 1.8 فیصد کمی اور ریکوری کے 100 فیصد سے زائد اہداف حاصل کئے گئے ۔جنرل منیجر ٹیکنیکل ملک محمد اشفاق نے کہا کہ منصوبوں کی بروقت تکمیل پر وفاقی و صوبائی حکومتوں نے کارکردگی کو سراہا ہے ۔ ایڈیشنل چیف انجینئر کنسٹرکشن فرحان شبیر ملک نے کہا کہ انرجی لاس ریڈکشن منصوبوں سے کمپنی کے نقصانات میں واضح کمی ہوئی ہے ۔تقریب میں افسر و ملازمین میں اسناد اور شیلڈز بھی تقسیم کی گئیں۔