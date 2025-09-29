غزہ میں صیہونی مظالم ناقابل برداشت،اللہ دتہ کاشف
ملتان (کرائم رپورٹر) متحدہ مسلم موومنٹ پاکستان کی طرف سے ایڈووکیٹ سید اطہر شاہ بخاری کے چیمبر ضلعِ کچہری میں ‘‘غزہ و فلسطین کی پکار’’ کے عنوان سے سیمینار منعقد ہوا۔۔۔
صدر اجلاس ایڈووکیٹ اللہ دتہ کاشف بوسن نے خطاب میں کہا کہ غزہ میں صیہونی وحشیانہ مظالم برداشت کے قابل نہیں، امت مسلمہ کو متحد ہو کر عملی اقدام کرنا ہوں گے ، ورنہ کل کسی اور کی باری آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ خوراک کی ناکہ بندی اور گولا باری انسانی وقار کی توہین ہے ۔سیمینار میں علامہ عبد الحق مجاہد، علامہ عنایت اللہ رحمانی، علامہ سید عون محمد نقوی، ایڈووکیٹ سید اطہر شاہ بخاری، علامہ محمد ایوب مغل، مرزا محمد ارشد القادری، حافظ ظفر قریشی، قاری محمد یوسف، اور دیگر علما و رہنماؤں نے خطاب کیا اور غزہ کے مظلومین کے حق میں ایک آواز بننے پر زور دیا۔ مقررین نے کہا کہ عالمی نیت اور اقوامِ متحدہ کی خاموشی قابلِ افسوس ہے ، او آئی سی اور مسلم حکمرانوں سے مؤثر اور یکجہتی پر مبنی کردار کی توقع ہے ۔شرکاء نے کہا کہ گلوبل سمود فلوٹیلا جیسی مہمات نے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑا ہے اور عالمی سطح پر ہمدردی بڑھ رہی ہے ۔ سیمینار کے اختتام پر فلسطین کی آزادی، مظلومین کے لئے صبر اور پاکستان کی ترقی کے لئے خصوصی دعا کرائی گئی۔