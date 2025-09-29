صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پالیسی ریٹ کم، سیلاب متاثرین بحال کئے جائیں،میاں راشد

  • ملتان
پالیسی ریٹ کم، سیلاب متاثرین بحال کئے جائیں،میاں راشد

ملتان (لیڈی رپورٹر)سابق صدر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میاں راشد اقبال نے حکومت پاکستان اور سٹیٹ بینک سے پالیسی ریٹ میں فوری کمی اور سیلاب متاثرین کی بحالی کے لئے ہنگامی اقدامات کرنے کی اپیل کی ہے۔۔۔

 انہوں نے کہا کہ پالیسی ریٹ پر مسلسل میٹنگز کے باوجود کسی قسم کی کمی نہ ہونا تاجروں اور صنعتکاروں کے لئے شدید مایوسی کا باعث بنا ہے ۔ توقع تھی کہ شرح سود میں کم از کم 9 فیصد تک کمی کر کے آئندہ مزید کمی سے 6 فیصد تک لایا جائے گا تاکہ صنعتی و تجارتی سرگرمیوں کو فروغ مل سکے ، مگر حالیہ فیصلے نے نہ صرف مایوسی پھیلائی بلکہ ملکی معیشت کی رفتار بھی متاثر ہوئی ہے ۔میاں راشد اقبال نے کہا کہ جب حکومتی اعداد و شمار کے مطابق مہنگائی 3.5 فیصد تک گر چکی ہے تو پالیسی ریٹ میں کمی نہ کرنا ناقابل فہم ہے ۔ ان کے مطابق حکومت پر اس وقت 4.5 ٹریلین روپے کے بینک قرضوں کا بوجھ ہے ، شرح سود میں کمی سے حکومت پر بھی مالی دباؤ کم ہوگا اور معیشت کو استحکام ملے گا۔انہوں نے گورنر سٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ سے اپیل کی کہ وہ شرح سود پر فوری نظرثانی کریں تاکہ صنعتی پیداوار، برآمدات اور روزگار کے مواقع متاثر نہ ہوں۔ مزید برآں، میاں راشد اقبال نے سیلاب متاثرین کی حالت پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سردیوں کا موسم قریب ہے ، لہٰذا تباہ شدہ گھروں کے متاثرہ خاندانوں کے لئے مستقل رہائش کا فوری بندوبست کیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

47پل پر قائم نجی ٹرانسپورٹ اڈوں کے خلاف مقررہ مدت کے بعد کارروائی کا حکم

انسدادِ پولیو مہم راؤنڈ 13 سے 16 اکتوبر تک مکمل کرنیکا فیصلہ

ڈپٹی کمشنر سے سلور میڈل جیتنے والی باکسر عائشہ ممتاز کی ملاقات

ڈپٹی کمشنر میانوالی ،کمشنر افغان مہاجرین کی زیر صدارت اجلاس

یونیورسٹی آف سرگودھا میں تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا

تحصیل کمپلیکس بھیرہ کی جامع مسجد کے توسیعی منصوبے کا افتتاح

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہاتھی اور دُم
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بابوں کی حالتِ زار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پشاور دیکھ لو …ابھی کپتان نہیں تھا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک امریکہ تعلقات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بڑے باپ کا بڑا بیٹا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دوستوں کے حقوق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر