پالیسی ریٹ کم، سیلاب متاثرین بحال کئے جائیں،میاں راشد
ملتان (لیڈی رپورٹر)سابق صدر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میاں راشد اقبال نے حکومت پاکستان اور سٹیٹ بینک سے پالیسی ریٹ میں فوری کمی اور سیلاب متاثرین کی بحالی کے لئے ہنگامی اقدامات کرنے کی اپیل کی ہے۔۔۔
انہوں نے کہا کہ پالیسی ریٹ پر مسلسل میٹنگز کے باوجود کسی قسم کی کمی نہ ہونا تاجروں اور صنعتکاروں کے لئے شدید مایوسی کا باعث بنا ہے ۔ توقع تھی کہ شرح سود میں کم از کم 9 فیصد تک کمی کر کے آئندہ مزید کمی سے 6 فیصد تک لایا جائے گا تاکہ صنعتی و تجارتی سرگرمیوں کو فروغ مل سکے ، مگر حالیہ فیصلے نے نہ صرف مایوسی پھیلائی بلکہ ملکی معیشت کی رفتار بھی متاثر ہوئی ہے ۔میاں راشد اقبال نے کہا کہ جب حکومتی اعداد و شمار کے مطابق مہنگائی 3.5 فیصد تک گر چکی ہے تو پالیسی ریٹ میں کمی نہ کرنا ناقابل فہم ہے ۔ ان کے مطابق حکومت پر اس وقت 4.5 ٹریلین روپے کے بینک قرضوں کا بوجھ ہے ، شرح سود میں کمی سے حکومت پر بھی مالی دباؤ کم ہوگا اور معیشت کو استحکام ملے گا۔انہوں نے گورنر سٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ سے اپیل کی کہ وہ شرح سود پر فوری نظرثانی کریں تاکہ صنعتی پیداوار، برآمدات اور روزگار کے مواقع متاثر نہ ہوں۔ مزید برآں، میاں راشد اقبال نے سیلاب متاثرین کی حالت پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سردیوں کا موسم قریب ہے ، لہٰذا تباہ شدہ گھروں کے متاثرہ خاندانوں کے لئے مستقل رہائش کا فوری بندوبست کیا جائے ۔