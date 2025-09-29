پی سی بی ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام پائلٹ اور زکریا سکول فاتح
ملتان (خصوصی رپورٹر)پاکستان کرکٹ بورڈ کے زیر اہتمام جاری ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام فار سکولز کے سلسلے میں ملتان میں دو میچ کھیلے گئے ، جن میں پائلٹ سکول اور زکریا پبلک سکول نے کامیابیاں حاصل کیں۔۔۔
پہلے میچ میں ملت سکول نیو ملتان پہلے کھیلتے ہوئے صرف 59 رنز بنا کر آؤٹ ہوگئی۔ موسیٰ فاروق انصاری 22 رنز کے ساتھ نمایاں رہے ۔ جواب میں پائلٹ سکول نے مطلوبہ ہدف دو کھلاڑیوں کے نقصان پر حاصل کرلیا۔ دوسرے میچ میں زکریا پبلک سکول نے پہلے کھیلتے ہوئے چھ وکٹ کے نقصان پر 329 رنز اسکور کئے ۔ احمد عامر نے شاندار سنچری بناتے ہوئے 113 رنز بنائے ، ابرار نے 51 اور مسلم نے 35 رنز کی اننگز کھیلی۔ ہدف کے تعاقب میں ملتان پبلک سکول اینڈ کالج کی ٹیم 221 رنز بنا کر آؤٹ ہوگئی۔ عمر رشید نے 63 اور شاہ زین نے 52 رنز بنائے ۔