انجمن تاجران ناز سینما چوک کا الیکشن،امن دوست کامیاب
ملتان (لیڈی رپورٹر)انجمن تاجران ناز سینما ڈبل پھاٹک چوک کے انتخابات میں تاجر امن دوست گروپ نے میدان مار لیا۔ نومنتخب صدر سلیم مقبول نے15ووٹوں کی برتری سے کامیابی حاصل کی۔۔۔
انتخابات میں پولنگ صبح 10بجے سے سہ پہر 4بجے تک جاری رہی۔ چیف الیکشن کمشنر عاصم اعجاز شیخ نے معاونین رانا شاہ زیب اور ملک اللہ بخش بھٹہ کے ہمراہ نتائج کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ کل 235 ووٹوں میں سے 234 کاسٹ ہوئے جن میں سے 2 ووٹ مسترد قرار پائے ۔ تاجر امن دوست گروپ نے 123 جبکہ تاجر اتحاد گروپ نے 108ووٹ حاصل کئے ۔نومنتخب عہدیداروں میں صدر سلیم مقبول، سینئر نائب صدر چودھری ذوالفقار عالم، جنرل سیکرٹری حاجی زاہد جمیل، چیئرمین شیخ ساجد سہیل، وائس چیئرمین جمیل بھٹی، نائب صدور آصف خان، محمد علی، محمد یاسر یاسین اور فنانس سیکرٹری محمد عظیم شامل ہیں۔