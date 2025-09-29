صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رحیم یار خان میں مبینہ پولیس مقابلے میں ڈاکو ہلاک

  • ملتان
رحیم یار خان (ڈسٹرکٹ رپورٹر) کرائم کنٹرول ڈیپارٹمنٹ سے مبینہ پولیس مقابلے میں اغواء برائے تاوان اور ڈکیتی کی وارداتوں میں مطلوب ڈاکو ہلاک ہوگیا جبکہ اس کے ساتھی اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گئے۔۔۔

 گزشتہ شب سب انسپکٹر محمد سلیم، اے ایس آئی اور دیگر اہلکار چندرامی ریلوے پھاٹک کے قریب گشت پر موجود تھے کہ موٹرسائیکلوں پر سوار مشکوک افراد نے روکنے پر فائرنگ شروع کردی۔ جوابی کارروائی میں کشمور (سندھ) کے محلہ فاروقی کا رہائشی شاہنواز عرف شاہان مارا گیا۔

 

