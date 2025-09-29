میپکو ریجن میں 28اور 29ستمبر کو بجلی بند رہے گی
ملتان (خصوصی رپورٹر) ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو)ریجن کے زیرانتظام علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں اور ضروری مرمت کے باعث 28 اور 29 ستمبر کو مختلف اوقات میں بجلی کی فراہمی معطل رہے گی۔۔۔
ترجمان کے مطابق ملتان، مظفرگڑھ، خانیوال، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور، بہاولنگر، ساہیوال اور رحیم یار خان سرکلز کے درجنوں فیڈرز بجلی کی بندش سے متاثر ہوں گے ۔تفصیلات کے مطابق 28 ستمبر کو ملتان سرکل میں فاروق پورہ، سٹیٹ بینک، ہائی کورٹ، فورٹ کالونی، ابدالی روڈ، جناح ٹاؤن، شمس آباد اور حضوری باغ روڈ سمیت متعدد فیڈرز صبح آٹھ بجے سے دوپہر دو بجے تک بند رہیں گے ۔ اسی روز ساہیوال سرکل میں کالونی، عارف روڈ، پنجاب گورنمنٹ سرونٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن اور دیگر فیڈرز بھی متاثر ہوں گے ۔