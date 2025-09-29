ایوان تجارت کا اجلاس،مالی سال بجٹ منظور کرلیا
ملتان (لیڈی رپورٹر) ایوان تجارت و صنعت ملتان کا 66واں سالانہ جنرل باڈی اجلاس عام منعقد ہوا، جس میں کاروباری و صنعتی شخصیات اور وومن ونگ کی خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔۔۔
اجلاس کی صدارت ایوان کے صدر میاں بختاور تنویر شیخ نے کی جبکہ سینئر نائب صدر محسن خواجہ، نائب صدر اظہر بلوچ، سیکرٹری جنرل محمد شفیق سمیت دیگر اہم رہنما شریک تھے ۔اجلاس میں گزشتہ سال کے منٹس کی متفقہ منظوری دی گئی، سالانہ رپورٹ 2024-25، آڈٹ رپورٹ اور مالی سال 2025-26 کا بجٹ پیش کیا گیا جو ارکان نے منظور کر لیا۔ اس موقع پر سیکرٹری جنرل نے ٹریڈ آرگنائزیشن ایکٹ اور رولز میں ڈی جی ٹی او کی ہدایات کے مطابق کی گئی ترامیم سے آگاہ کیا، جنہیں فل ہاؤس میں منظور کرتے ہوئے سپیشل ریزولوشن بھی پاس کیا گیا۔ نئے سال کے لئے آڈیٹرز اور لیگل ایڈوائزر کی تقرری کی منظوری بھی دی گئی۔صدر میاں بختاور تنویر شیخ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملتان کی کاروباری برادری کی قیادت ان کے لئے اعزاز ہے ۔ ایوان سرمایہ کاری میں اضافے ، سازگار کاروباری ماحول کے قیام اور ملکی معیشت کو مستحکم بنانے کے لئے سرگرم ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ان کی \"اوپن ڈور پالیسی\" کے تحت تمام فیصلے مشاورت سے کئے جاتے ہیں تاکہ کاروباری برادری کی آواز ہر سطح پر مؤثر انداز میں پہنچائی جا سکے ۔میاں بختاور تنویر شیخ نے کہا کہ مارکیٹوں اور صنعتی زونز کے مسائل کا حل، تجارتی نمائشوں اور بزنس کانفرنسز کا انعقاد، ایوارڈز کی تقسیم اور غیر ملکی چیمبرز کے ساتھ روابط کا فروغ ان کے ایجنڈے میں شامل ہے ۔