سمال چیمبر کو جدید خطوط پر استوار کررہے ،حافظ عمیر
ملتان (لیڈی رپورٹر)ملتان چیمبر آف سمال ٹریڈرز اینڈ سمال انڈسٹری کا سالانہ اجلاس عام منعقد ہوا۔ اجلاس کے مہمان خصوصی چیئرمین آل پاکستان انجمن تاجران خواجہ محمد شفیق تھے۔۔۔
جبکہ صدارت صدر چیمبر حافظ عمیر سعید نے کی۔ اجلاس کے انتظامی امور سیکرٹری جنرل رانا محمد حماد نے خوش اسلوبی سے چلائے ۔اجلاس میں مجلس عاملہ کے فیصلوں کی توثیق، آڈیٹر کی تقرری اور دیگر اہم امور کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں نائب صدر شیخ محبوب الٰہی، ایگزیکٹو کمیٹی ممبران شیخ عاقب، نوید نجیب، عمران منیر، خواجہ عادل، احتشام الحق، شیخ محمد علی، شہوار حسین، حسن سعید، شیخ غلام مرتضیٰ، محمود احمد سمیت دیگر ارکان نے شرکت کی۔صدر چیمبر حافظ عمیر سعید نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چیمبر کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لئے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ادارہ صرف نمائندہ پلیٹ فارم نہیں بلکہ ایک ایسا فورم ہے جہاں تاجر اپنی آواز مؤثر انداز میں بلند کر سکتے ہیں۔انہوں نے تمام ممبران کی حمایت اور اعتماد پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہی اعتماد چیمبر کی کامیابی کا اصل سرمایہ ہے ۔ اجلاس کے اختتام پر دعا کی گئی۔ جس میں چیمبر کی مزید کامیابیوں، تاجر برادری کی فلاح و بہبود اور ملکی ترقی کے لئے خصوصی دعائیں کی گئیں۔