نظام مصطفی ؐ کے نفاذ سے بحرانوں کا خاتمہ ممکن، علامہ کاظمی

  • ملتان
نظام مصطفی ؐ کے نفاذ سے بحرانوں کا خاتمہ ممکن، علامہ کاظمی

ملتان (کرائم رپورٹر)امیر جماعت اہل سنت پاکستان علامہ سید مظہر سعید کاظمی نے کہا ہے کہ نظام مصطفی ؐ کا عملی نفاذ ملک کو بحرانوں سے نجات دلا سکتا ہے۔۔۔

 وہ درگاہ حضرت بہاؤالدین زکریاؒ کے احاطے میں مرکزی نعت خوان ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام منعقدہ 46ویں کل پاکستان نعت کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے ۔رکن قومی اسمبلی مخدوم زادہ زین قریشی نے شرکاء کو مخدوم شاہ محمود قریشی کا جیل سے بھیجا گیا مبارکبادی پیغام سنایا اور کہا کہ عوام کی دعاؤں سے وہ جلد رہائی پائیں گے ۔ اس موقع پر مخدوم زوہیب گیلانی، لالہ وارث شہزاد، علامہ فاروق خان سعیدی اور ڈاکٹر صدیق خان قادری نے اظہارِ خیال کرتے ہوئے کہا کہ کل پاکستان نعت کانفرنس کا سلسلہ تاقیامت جاری رہے گا۔

 

