بلاول بھٹو کا سردار محمود علی کے انتقال پر اظہار تعزیت
ملتان (لیڈی رپورٹر)پیپلزپارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پارٹی کے ایم پی اے سردار غضنفر علی خان لنگاہ کے بھائی سردار محمود علی خان لنگاہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔۔۔
انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند کرے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے ۔دریں اثناء چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی، مخدوم سید احمد محمود، خواجہ رضوان عالم اور عبدالقادر شاہین نے بھی تعزیتی پیغامات دیئے ۔ رہنماؤں نے کہا کہ ہم لنگاہ فیملی کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرما کر جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے ۔