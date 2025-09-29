خاتون سے پرس چھیننے والا ملزم گرفتار
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) پولیس نے خاتون سے پرس اور موبائل چھیننے والے ملزم کو صرف 12گھنٹوں میں گرفتار کر لیا۔ ڈی پی او اسماعیل کھاڑک نے بروقت کارروائی پر پولیس ٹیم کو تعریفی سرٹیفکیٹ اور انعام دینے کا اعلان کیا۔۔۔
عاطف مغل اپنی ہمشیرہ کے ہمراہ موٹر سائیکل پر ڈسٹرکٹ ہسپتال جا رہے تھے کہ جہانیاں روڈ پر ایک موٹر سائیکل سوار ڈاکو نے خاتون سے پرس اور موبائل چھین لیا اور فرار ہوگیا، جس کے دوران خاتون شدید زخمی بھی ہوگئی۔ اطلاع ملنے پر ایس ایچ او سٹی راشد ندیم جٹ نے ٹیم کے ہمراہ سی سی ٹی وی فوٹیج کا جائزہ لے کر ملزم کی شناخت کی۔