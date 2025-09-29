صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیراعظم و آرمی چیف کے دورے ملکی استحکام کیلئے اہم:ملک محمد عربی

  • ملتان
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر) معروف سیاسی و سماجی شخصیت ملک محمد عربی ہنجراء ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ وزیراعظم پاکستان میاں شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے حالیہ دورے ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔۔۔

 ان دوروں سے ملکی معیشت میں بہتری اور پاکستان کے عالمی وقار میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم میاں شہباز شریف اور جنرل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان ترقی و خوشحالی کی نئی راہوں پر گامزن ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں امن معاہدہ بھی پاکستان کیلئے خوش آئند ہے جس کے نتیجے میں خطے میں امن قائم ہوگا اور سرمایہ کاری کے نئے دروازے کھلیں گے ۔ 

 

