آصف زرداری کا چین دورہ کامیاب رہا:ملک مختار
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر) پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ کوٹ ادو کے ڈسٹرکٹ انفارمیشن سیکرٹری ملک مختار کھوکھر نے کہا ہے کہ آصف علی زرداری کا حالیہ دورہ چین انتہائی کامیاب رہا ہے جس سے پاک چین دوستی مزید مضبوط اور مستحکم ہوئی ہے۔۔۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ چین کو پاکستان کی خارجہ پالیسی میں مرکزی حیثیت دی ہے ۔ ماضی میں بھی پیپلز پارٹی نے چین کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے میں کلیدی کردار ادا کیا ۔ ملک مختار کھوکھر نے کہا کہ حالیہ معاہدوں سے پاکستان میں روزگار کے وسیع مواقع پیدا ہوں گے جس سے ملکی معیشت کو استحکام ملے گا۔