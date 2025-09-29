صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی میں موبائل شاپ پر نقب زنی، لاکھوں کا نقصان

  • ملتان
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) تھانہ کرم پور کی حدود میں نقب زنی کی واردات میں نامعلوم چور لاکھوں روپے مالیتی موبائل فونز، اسیسریز اور نقدی چرا کر فرار ہوگئے۔۔۔

 شہری راؤ وسیم اسلم نے پولیس کو دی گئی درخواست میں مؤقف اختیار کیا کہ 27ستمبر کی رات معمول کے مطابق اپنی دکان ایان موبائل شاپ بند کر کے گھر گیا۔ اگلی صبح جب دکان کھولی تو پچھلی جانب نقب لگا ہوا تھا اور دو عدد موبائل فونز مالیت ایک لاکھ 26ہزار روپے ، موبائل اسیسریز مالیت ایک لاکھ 6ہزار روپے اور 70ہزار روپے نقدی غائب تھے ۔ اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ 

 

