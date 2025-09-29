وفاق، صوبہ مل کر متاثرین کی مکمل بحالی کریں:نوابزادہ افتخار
مونڈکا ‘ماہڑہ(نامہ نگار) ایم این اے و سیکرٹری اطلاعات پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب نوابزادہ افتخار احمد خان نے کہا ہے کہ وفاق اور صوبہ مل کر سیلاب متاثرین کی مکمل بحالی کریں اور تباہ حال لوگوں کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے۔۔۔
خاص طور پر زراعت اور اریگیشن کے انفراسٹرکچر کی بحالی سے پچاس فیصد مسائل حل ہو جائینگے ۔ وہ بابائے جمہوریت نوابزادہ نصراللہ خان کی برسی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ۔ انہوں نے بتایا کہ حالیہ سیلاب سے مظفرگڑھ، خانگڑھ اور علی پور کے تقریباً 182 مواضعات متاثر ہوئے ، 12ہزار سے زائد گھر تباہ جبکہ ہزاروں کو جزوی نقصان پہنچا۔ 130کے قریب سکول اور 11سرکاری ہسپتال متاثر ہوئے ، سینکڑوں مویشی ہلاک اور تقریباً 47ہزار سے زائد افراد بے گھر ہو گئے ۔ انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی قوتیں مل کر ریلیف فراہم کریں، نوابزادہ خاندان بھی ہر سطح پر مدد کے لیے تیار ہے ۔