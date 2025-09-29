صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس افسر وں ،اہلکاروں کو اعزاز، انعامات سے نواز دیا گیا

  • ملتان
پولیس افسر وں ،اہلکاروں کو اعزاز، انعامات سے نواز دیا گیا

وہاڑی (نمائندہ خصوصی) پولیس کی شاندار کارکردگی پر افسران و اہلکاروں کو تعریفی اسناد اور انعامات سے نوازا گیا۔ تھانہ ماڈل ٹاؤن بوریوالا کے ایس ایچ او رانا مہتاب عالم اور ان کی ٹیم کو مجموعی کارکردگی پر تعریفی سرٹیفکیٹس دیئے گئے۔۔۔

 اے ایس آئی علی نواز نے ریکارڈ یافتہ منشیات فروش شاہد عرف شدا کو گرفتار کر کے 5کلو سے زائد آئس برآمد کی جس پر انہیں انعام دیا گیا۔ ڈکیتی کیس میں 70 لاکھ روپے کی واردات میں ملوث ملزمان کی گرفتاری پر کانسٹیبل عقیل ظفر کو اعزاز دیا گیا۔ اسی طرح کانسٹیبلان اویس گھمن اور رائے ماجد نے فائرنگ کے نتیجے میں زخمی طالب علم کو اپنی گود میں اٹھا کر بروقت ہسپتال پہنچایا اور قیمتی جان بچائی جس پر انہیں بھی تعریفی اسناد اور انعامات دیئے گئے ۔

 

