تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں سہولیات کا فقدان:عائشہ نذیر

  • ملتان
بورے والا(سٹی رپورٹر ) پاکستان تحریک انصاف کی ایم این اے بوریوالا عائشہ نذیر جٹ اور امیدوار ایم پی اے ڈاکٹر عارفہ نذیر جٹ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔

 تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال بوریوالا میں ڈاکٹرز،عملے ،ادویات اور طبی سہولیات کی کمی نے شہریوں کو شدید مشکلات میں مبتلا کر رکھا ہے ایمرجنسی میں آنیوالے مریض بروقت علاج سے محروم ہیں جبکہ غریب اور نادار افراد بنیادی صحت کی سہولتوں سے محروم ہو کر دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں دوسری جانب استطاعت رکھنے والے مریض پرائیویٹ ہسپتالوں کا رخ کرتے ہیں جو ناانصافی کے مترادف ہے۔

 

