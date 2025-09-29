صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جودھ پور: کبیروالا میں جانوروں میں لمپی سکن پھیلنے کا خدشہ

  • ملتان
جودھ پور (نمائندہ دنیا) کبیروالا میں جانوروں میں لمپی سکن بیماری پھیلنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے ۔ مویشی پال کسانوں نے محکمہ لائیو سٹاک سے فوری حفاظتی اقدامات اور ویکسینیشن مہم شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔۔۔

ان کا کہنا ہے کہ کچھ علاقوں میں بیماری کی ابتدائی شکایات سامنے آئی ہیں، اگر بروقت قابو نہ پایا گیا تو بڑے نقصان کا اندیشہ ہے ۔ کسانوں نے کہا کہ دیہی علاقوں میں جانور غریب عوام کی معاشی ریڑھ کی ہڈی ہیں، لوگ ضرورت پڑنے پر انہیں فروخت کر کے اپنی خوشی و غمی کے اخراجات پورے کرتے ہیں۔ اگر لمپی سکن بیماری کو ابتدائی مرحلے میں ہی کنٹرول کر لیا جائے تو جانوروں کو بچایا جا سکتا ہے لیکن اگر غفلت برتی گئی تو بڑے پیمانے پر نقصان ممکن ہے ۔ مویشی پال افراد نے اعلیٰ حکام سے صورتحال کا نوٹس لینے اور عملی اقدامات کرنے پر زور دیا ہے ۔

 

