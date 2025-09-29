صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جوآنہ بنگلہ میں اسٹام فروش نہ ہونے سے مکینوں کو مشکلات

  • ملتان
رنگ پور (نمائندہ دنیا) جوآنہ بنگلہ میں اسٹام فروش کی عدم تعیناتی کے باعث شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ مختلف قانونی و سرکاری امور جیسے عدالتوں میں حلف نامے ، خرید و فروخت کے کاغذات، بینک دستاویزات اور کرایہ داری معاہدوں کیلئے اسٹام پیپر ناگزیر ہیں۔۔۔

 لیکن مقامی سطح پر سہولت دستیاب نہ ہونے سے عوام کو سخت پریشانی کا سامنا ہے ۔ اہل علاقہ کے مطابق اسٹام پیپر حاصل کرنے کیلئے انہیں مظفرگڑھ یا احمد پور جیسے دور دراز شہروں کا سفر کرنا پڑتا ہے جس سے نہ صرف قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے بلکہ اضافی اخراجات بھی برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ غریب طبقہ اس صورتحال سے سب سے زیادہ متاثر ہے کیونکہ وہ پہلے ہی محدود وسائل رکھتے ہیں۔ مقامی شہریوں نے حکومت اور ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ جوآنہ بنگلہ میں فوری طور پر اسٹام فروش تعینات کیا جائے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے اور ان کے روزمرہ کے قانونی امور مقامی سطح پر ہی مکمل ہوسکیں۔

 

