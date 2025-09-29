صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایچ پی وی ویکسین سرویکل کینسر سے بچاؤ کا مؤثر ذریعہ:صغریٰ بیگم

  • ملتان
ایچ پی وی ویکسین سرویکل کینسر سے بچاؤ کا مؤثر ذریعہ:صغریٰ بیگم

وہاڑی (نمائندہ خصوصی) لیڈی ہیلتھ ورکر صغریٰ بیگم نے کہا ہے کہ ایچ پی وی ویکسین ہماری بیٹیوں کو جان لیوا مرض سرویکل کینسر سے محفوظ رکھنے کا مؤثر اور مضبوط ذریعہ ہے۔۔۔

انہوں نے کہا کہ افواہیں پھیلانے والے معاشرے کی بیٹیوں کی زندگیاں اور مستقبل داؤ پر لگا رہے ہیں۔ یونین کونسل نمبر 5 کے نواحی گاؤں چک نمبر 35/WB میں آگاہی مہم کے دوران انہوں نے کمیونٹی اور گھروں میں جا کر والدین کو ویکسینیشن مہم کے بارے میں معلومات فراہم کیں اور پمفلٹس تقسیم کیے ۔ خواتین اور نو عمر لڑکیوں کے سیشن میں ایچ پی وی ویکسین کی افادیت اور بہتر مستقبل کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ 

 

