سیلاب متاثرین کو راشن کی فراہمی میں بے ضابطگیوں کا انکشاف
خان گڑھ (سٹی رپورٹر ) خان گڑھ کے دو درجن سے زائد مواضعات کے سیلاب متاثرین کے لیے راشن کی فراہمی کے عمل میں سنگین بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔۔۔
سرکاری فہرستوں میں مبینہ طور پر مستحقین کی بجائے مقامی پٹواری اپنے ٹاؤٹوں، دوستوں، قریبی رشتہ داروں اور اپنی جان پہچان کے افراد کے نام شامل کر رہے ہیں، جب کہ اصل متاثرین خالی ہاتھ دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ۔ عوامی اور سماجی حلقوں نے ان کارروائیوں کو ظلم قرار دیتے ہوئے شدید احتجاج کیا ہے سیلاب سے متاثرہ غریب خاندانوں نے کہا ہے کہ ایک طرف ان کے گھر، مال مویشی اور روزگار ختم ہو چکے ہیں انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو اور کمشنر ڈیرہ غازی خان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر خان گڑھ قانونگوئی سرکل کے عملے کے خلاف شفاف تحقیقات کروائیں ،مکینوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر متاثرین کی امداد میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف فوری کارروائی نہ کی گئی تو وہ احتجاجی مظاہرے اور دھرنے دینے پر مجبور ہوں گے۔