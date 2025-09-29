پنجاب حکومت عوامی خدمت کی روشن مثال :ملک احمد یار
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر) سابق صوبائی وزیر جیل خانہ جات و ضلعی صدر مسلم لیگ ن ملک احمد یار ہنجراء نے کہا ہے کہ پنجاب اور وفاقی حکومت کی موجودہ کارکردگی عوامی خدمت کی روشن مثال ہے۔۔۔
عوام دوست منصوبے تیزی سے مکمل ہو رہے ہیں جن کے ثمرات براہِ راست عوام تک پہنچ رہے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرہ طلبہ کیلئے خصوصی اسکالرشپ پروگرام، آغوش پروگرام کی رقم میں اضافہ اور صوبے کے ہر ضلع میں الیکٹرک بسوں کا آغاز حکومت کے تاریخی اقدامات ہیں۔ احمد یار ہنجراء نے بتایا کہ کوٹ ادو کیلئے بھی الیکٹرک بسوں کی منظوری دی جا چکی ہے جن کا افتتاح جلد کر دیا جائے گا۔ یہ منصوبہ شہریوں کو جدید اور آرام دہ سفری سہولتیں فراہم کرنے کے ساتھ ماحولیاتی آلودگی کم کرنے میں بھی سنگِ میل ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب بھر میں نئے اسپتالوں کی تعمیر، تعلیمی اداروں کی اپ گریڈیشن، صاف پانی کے منصوبے ، سستے گھروں کی فراہمی، کسان کارڈ کے اجرا، سستی کھاد کی دستیابی اور نوجوانوں کیلئے روزگار اسکیمیں جاری ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کھیلوں کے میدان اور اسپورٹس کمپلیکس قائم کیے جا رہے ہیں تاکہ نوجوانوں کو صحت مند سرگرمیوں کے مواقع میسر آئیں۔ احمد یار ہنجراء نے کہا کہ مسلم لیگ ن نے ہمیشہ عوام کو ریلیف فراہم کیا ہے اور خدمت کا یہ سفر مستقبل میں بھی جاری رہیگا۔