صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دل کے امراض سے اموات میں تیزی ہو رہی:ڈاکٹر اکمل مدنی

  • ملتان
دل کے امراض سے اموات میں تیزی ہو رہی:ڈاکٹر اکمل مدنی

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر) عالمی یوم قلب کے موقع پر ماہر امراض دل، ہارمونز، شوگر و بلڈ پریشر ڈاکٹر محمد اکمل مدنی نے اپنے خصوصی پیغام میں کہا ہے کہ صحت مند دل ہی خوشحال زندگی کی ضمانت ہے۔۔۔

 پاکستان دل کی تکالیف سے اموات کے اعتبار سے دنیا میں 30 ویں نمبر پر ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ ملک میں 29 فیصد اموات دل کی بیماریوں کے باعث ہوتی ہیں اور ہر سال تقریباً چار لاکھ افراد موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر اکمل مدنی کے مطابق 60 برس تک کی عمر کے ہر چار میں سے ایک شخص دل کی شریانوں کی کمزوری میں مبتلا ہے جبکہ 30سال سے کم عمر نوجوان بھی اس خطرے سے دوچار ہیں۔ تمباکو نوشی، مرغن غذائیں، موٹاپا اور ہائی بلڈ پریشر بنیادی وجوہات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مردوں میں 66اور خواتین میں 70برس تک ہارٹ اٹیک کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

دیرینہ رنجش، شہری کو قابو کر کے مبینہ تشدد کا نشانہ بنا دیا

شادی شدہ خاتون کو اغوا کر لیا

بجلی چوری، 3 افراد کیخلاف مقدمات

دوران ڈرائیونگ غفلت ، شہری گرفتار

بو گس چیک دینے پر مقدمہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہاتھی اور دُم
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بابوں کی حالتِ زار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پشاور دیکھ لو …ابھی کپتان نہیں تھا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک امریکہ تعلقات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بڑے باپ کا بڑا بیٹا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دوستوں کے حقوق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر