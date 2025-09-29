دل کے امراض سے اموات میں تیزی ہو رہی:ڈاکٹر اکمل مدنی
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر) عالمی یوم قلب کے موقع پر ماہر امراض دل، ہارمونز، شوگر و بلڈ پریشر ڈاکٹر محمد اکمل مدنی نے اپنے خصوصی پیغام میں کہا ہے کہ صحت مند دل ہی خوشحال زندگی کی ضمانت ہے۔۔۔
پاکستان دل کی تکالیف سے اموات کے اعتبار سے دنیا میں 30 ویں نمبر پر ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ ملک میں 29 فیصد اموات دل کی بیماریوں کے باعث ہوتی ہیں اور ہر سال تقریباً چار لاکھ افراد موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر اکمل مدنی کے مطابق 60 برس تک کی عمر کے ہر چار میں سے ایک شخص دل کی شریانوں کی کمزوری میں مبتلا ہے جبکہ 30سال سے کم عمر نوجوان بھی اس خطرے سے دوچار ہیں۔ تمباکو نوشی، مرغن غذائیں، موٹاپا اور ہائی بلڈ پریشر بنیادی وجوہات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مردوں میں 66اور خواتین میں 70برس تک ہارٹ اٹیک کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔