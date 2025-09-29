کوٹ ادو:غیر قانونی ایل ای ڈی لائٹوں کا استعمال بڑھ گیا
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر) ٹرانسپورٹ میں غیر قانونی ایل ای ڈی لائٹوں کے استعمال سے حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے جبکہ ٹریفک پولیس اور متعلقہ اداروں کی مبینہ چشم پوشی پر شہریوں میں تشویش پائی جا رہی ہے۔۔۔
کوٹ ادو اور گردونواح میں پبلک ٹرانسپورٹ، بسوں، ویگنوں، ٹرکوں اور موٹرسائیکلوں پر انتہائی تیز روشنی والی لائٹیں لگانے کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے ۔ یہ لائٹیں رات کے اوقات میں سامنے سے آنے والی ٹریفک کے ڈرائیوروں کی آنکھوں پر براہِ راست پڑتی ہیں جس سے ڈرائیونگ مشکل اور حادثات کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ان لائٹوں کے باعث آئے روز حادثات پیش آ رہے ہیں اور قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں مگر متعلقہ ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ٹریفک قوانین کے مطابق گاڑیوں پر غیر قانونی لائٹوں، ہائی بیم اور تیز روشن بلب لگانے کی سخت ممانعت ہے لیکن عملی طور پر کارروائی نظر نہیں آتی۔