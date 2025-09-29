صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب متاثرین کے 35مویشی چوری ‘سراغ نہ مل سکا

جہانیاں(نمائندہ دنیا)جالپورپیروالا سے پناہ کے لئے جہانیاں آئے سیلاب زدگان کے لاکھوں مالیت کے 35قیمتی مویشی چوری ہوگئے‘تفصیلات کے مطابق پولیس نے جانور چوری کے واقعہ کو ڈرامہ قرار دیکر جھوٹی15 کال کرنے کا مقدمہ درج کر لیا اور معاملہ دباء دیا۔۔۔

پھر اعلی افسران کو شکایت پر جانور چوری کا بھی مقدمہ درج کر کے ایس ایچ او تھانہ ٹھٹھہ صادق آباد اعجاز گل کو فوری کلوز ٹو لائن کردیا تاحال مویشی اور چوروں کا سراغ نہ لگ سکا متاثرین کا وزیراعلی پنجاب آئی جی پنجاب آرپی او ملتان سے نوٹس لینے کا مطالبہ تفصیل کے مطابق جالپورپیروالا سے سرکل جہانیاں کی حدود موضع زور کوٹ میں پناہ کے لئے آئے سیلاب زدگان کے لاکھوں مالیت کے 35قیمتی مویشی چوری ہوگئے متاثرہ فیصل محمود نے پولیس کو 15پر اطلاع دی کہ اس کے پاس آئے سیلاب زدگان کے لاکھوں مالیت کے 35مویشی ڈیرے سے چوری ہو گئے ہیں لیکن پولیس نے واقعہ کو ڈرامہ قرار دیکر فیصل محمود کے خلاف ہی 576/25 مقدمہ درج کر لیا جس کی شکایت اعلی افسران کو دی گئی ڈی پی او خانیوال اسماعیل کھاڑک نے ایس ایچ او تھانہ ٹھٹھہ صادق آباد اعجاز گل کو ناقص تفتیش پر کلوز ٹو لائن کرکے انکوائری ہولڈ کردی اورفیصل محمود کی مدعیت میں 35 جانور چوری کا بھی مقدمہ درج کر لیا گیا مگر کئی روز گزار جانے کے بعد بھی پولیس تاحال نہ تو چوروں کا سراغ لگا سکی اور نہ ہی مویشی برآمد کرواسکی ہے اہل علاقہ نے وزیراعلی پنجاب آئی جی پنجاب اور آر پی او ملتان سے پولیس کے خلاف انکوائری کرنے اور مویشی برآمد کرنے کامطالبہ کیاہے۔

 

