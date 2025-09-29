وکیل نے خودکشی نہیں کی قتل کیا گیا:بھائی کی مدعیت میں مقدمہ درج
جہانیاں ( نمائندہ دنیا) نوجوان وکیل شاہ کی خودکشی کا معاملہ نیا رخ اختیار کرگیا، وکیل شاہ خودکشی نہیں کی بلکہ قتل کیا گیا،بھائی کی مدعیت میں نامعلوم قاتلوں کیخلاف مقدمہ درج۔۔۔
11روز قبل نوجوان 4بچوں کا باپ وکیل شاہ ولد رمضان اپنے گھر میں مردہ حالت میں پایا گیا ۔ وکیل شاہ کی بیوی مصباح نے پولیس کو بتایا کہ اس کے شوہر نے خود کشی کی ہے۔ بھائی اشتیاق احمد نے پولیس تھانہ ٹھٹھہ صادق آباد کو دی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا کہ اس کے بھائی وکیل شاہ نے خودکشی نہیں کی بلکہ نامعلوم افراد نے قتل کیا ہے ۔