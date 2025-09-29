صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی میں چوری کی 11وارداتیں‘ لاکھوں کا مال غائب

  • ملتان
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) ضلع بھر میں چوری کی وارداتوں کا سلسلہ نہ رک سکا، صرف ایک روز میں 11وارداتوں میں متاثرین کا لاکھوں روپے مالیتی سامان چوری ہوگیا۔۔۔

 تھانہ ساہوکا کی حدود سے غلام حسین کا موٹرسائیکل، منیراں بی بی کا موٹر پمپ اور خالد کا بکرا نامعلوم چور لے اڑے ۔ تھانہ شیخ فاضل کے علاقے سے علی اکبر کا موبائل اور بشیر احمد کے ایک لاکھ روپے مالیتی تل چوری ہوئے ۔ تھانہ گگو میں محمد تہران اور منیر کے دو موبائل جبکہ حمزہ ریاض کے گھر سے 28لاکھ روپے مالیت کے 7تولے زیورات غائب کردیئے گئے ۔ تھانہ صدر کی حدود سے محمد بلال کا پنکھا، واٹر پمپ اور گھریلو سامان، تھانہ سٹی سے قاری محمد علی کا 52ہزار مالیت کا موبائل اور واجد کا موبائل و ٹیب مالیت 61ہزار روپے بھی چوری ہوگئے ۔ پولیس نے تمام واقعات پر تفتیش شروع کردی ہے تاہم ریکوری نہ ہونے پر متاثرین تھانوں کے چکر کاٹنے پر مجبور ہیں۔

 

