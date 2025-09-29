وہاڑی:گلی میں کھیلتا بچہ ٹریکٹر تلے آ کر جاں بحق ہوگیا
وہاڑی (خبرنگار) مسلم ٹاؤن میں پیش آنے والے افسوسناک حادثے نے علاقے کو سوگوار کر دیا۔10سالہ بچہ عمر فاروق گلی میں کھیل رہا تھا کہ اچانک ٹریکٹر کی زد میں آ گیا۔ حادثہ اس قدر شدید تھا کہ بچہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔۔۔
واقعہ کے بعد ٹریکٹر ڈرائیور گاڑی سمیت فرار ہوگیا۔ اطلاع ملتے ہی مقامی لوگ جائے وقوعہ پر جمع ہوگئے اور علاقے میں کہرام مچ گیا۔ بعدازاں پولیس تھانہ دانیوال موقع پر پہنچ گئی اور جاں بحق بچے کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کرتے ہوئے ڈرائیور کی تلاش شروع کر دی۔ پولیس کے مطابق نعش کو ضروری کارروائی کے بعد پوسٹ مارٹم کیلئے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ۔ واقعے کے بعد مسلم ٹاؤن کی فضا سوگوار رہی جبکہ اہلخانہ پر غشی کے دورے پڑ گئے ۔ عوامی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ غفلت برتنے والے ڈرائیور کو فوری گرفتار کر کے سخت کارروائی کی جائے ۔