صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی:گلی میں کھیلتا بچہ ٹریکٹر تلے آ کر جاں بحق ہوگیا

  • ملتان
وہاڑی:گلی میں کھیلتا بچہ ٹریکٹر تلے آ کر جاں بحق ہوگیا

وہاڑی (خبرنگار) مسلم ٹاؤن میں پیش آنے والے افسوسناک حادثے نے علاقے کو سوگوار کر دیا۔10سالہ بچہ عمر فاروق گلی میں کھیل رہا تھا کہ اچانک ٹریکٹر کی زد میں آ گیا۔ حادثہ اس قدر شدید تھا کہ بچہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔۔۔

 واقعہ کے بعد ٹریکٹر ڈرائیور گاڑی سمیت فرار ہوگیا۔ اطلاع ملتے ہی مقامی لوگ جائے وقوعہ پر جمع ہوگئے اور علاقے میں کہرام مچ گیا۔ بعدازاں پولیس تھانہ دانیوال موقع پر پہنچ گئی اور جاں بحق بچے کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کرتے ہوئے ڈرائیور کی تلاش شروع کر دی۔ پولیس کے مطابق نعش کو ضروری کارروائی کے بعد پوسٹ مارٹم کیلئے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ۔ واقعے کے بعد مسلم ٹاؤن کی فضا سوگوار رہی جبکہ اہلخانہ پر غشی کے دورے پڑ گئے ۔ عوامی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ غفلت برتنے والے ڈرائیور کو فوری گرفتار کر کے سخت کارروائی کی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

47پل پر قائم نجی ٹرانسپورٹ اڈوں کے خلاف مقررہ مدت کے بعد کارروائی کا حکم

انسدادِ پولیو مہم راؤنڈ 13 سے 16 اکتوبر تک مکمل کرنیکا فیصلہ

ڈپٹی کمشنر سے سلور میڈل جیتنے والی باکسر عائشہ ممتاز کی ملاقات

ڈپٹی کمشنر میانوالی ،کمشنر افغان مہاجرین کی زیر صدارت اجلاس

یونیورسٹی آف سرگودھا میں تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا

تحصیل کمپلیکس بھیرہ کی جامع مسجد کے توسیعی منصوبے کا افتتاح

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہاتھی اور دُم
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بابوں کی حالتِ زار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پشاور دیکھ لو …ابھی کپتان نہیں تھا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک امریکہ تعلقات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بڑے باپ کا بڑا بیٹا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دوستوں کے حقوق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر