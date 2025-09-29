اینٹی کرپشن کی کارروائی، محکمہ جنگلات کے 6اہلکار گرفتار
ڈیرہ غازی خان (ڈسٹرکٹ رپورٹر) اینٹی کرپشن ریجن ڈیرہ غازی خان کی ٹیم نے ضلع راجن پور میں کارروائی کرتے ہوئے محکمہ جنگلات کے اہلکاروں کے خلاف پانچ مقدمات درج کر لیے۔۔۔
مقدمات نمبر 06/25، 07/25، 08/25، 09/25 اور 10/25 کے تحت کارروائی میں چھ اہلکار، نذیر احمد فارسٹ گارڈ، اعجاز احمد، راحیل شفیع، حبیب ناصر، شہزاد رفیق اور فرحت عباس کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار اہلکاروں پر الزام ہے کہ انہوں نے کم پودے لگوا کر اور سرکاری لکڑی چوری کروا کر خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا۔