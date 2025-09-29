الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے سیلاب متاثرین میں راشن تقسیم
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) الخدمت فاؤنڈیشن جماعت اسلامی کے زیر اہتمام سیلاب متاثرہ علاقوں موضع کالیہ شاہ، حسن شاہ، دھلو اور ملک واہن کے متاثرہ لوگوں میں خشک راشن تقسیم کیا گیا۔۔۔
اس موقع پر سید جاوید حسین شاہ صدر الخدمت فاؤنڈیشن ضلع وہاڑی، ملک مقصود اعوان جنرل سیکرٹری الخدمت فاؤنڈیشن ضلع وہاڑی، جاجی ریاض صدر الخدمت فاؤنڈیشن تحصیل میلسی، راؤ احمد علی امیر جماعت اسلامی کرم پور اور چوہدری خالد صدر الخدمت فاؤنڈیشن کرم پور بھی موجود تھے ۔ مقررین نے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن ہمیشہ مشکل کی گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور متاثرہ خاندانوں کی ہر ممکن امداد جاری رکھی جائے گی۔