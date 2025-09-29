صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دل کی بیماری خاموش قاتل، احتیاطی ضروری ،کاشف ہاشمی

ملتان (لیڈی رپورٹر)سی پی ای انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی ملتان کے شعبہ امراض قلب کے پروفیسر کاشف علی ہاشمی نے کہا ہے کہ دل کی بیماری ایک خاموش قاتل ہے جو بلڈ پریشر اور شوگر جیسی دیگر خطرناک بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔۔۔

 شہریوں کو چاہئے کہ وہ ہر حالت میں واک کو معمول بنائیں اور متوازن غذا کا استعمال کریں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے نجی فارماسیوٹیکل کمپنی کے زیراہتمام امراض قلب کے عالمی دن کے موقع پر قلعہ کہنہ قاسم باغ ملتان میں نماز فجر کے بعد منعقدہ آگاہی واک سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ پروفیسر کاشف ہاشمی کا کہنا تھا کہ فاسٹ فوڈ کے بجائے گھریلو متوازن کھانے استعمال کئے جائیں، سبزیوں اور سلاد کو خوراک کا حصہ بنایا جائے ، نمک اور مرچ مصالحے کم سے کم استعمال کئے جائیں اور سگریٹ نوشی سے مکمل پرہیز کیا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ اگر شہری صحت مند ماحول میں واک کریں تو بیماریوں پر بڑی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے ۔آگاہی واک سے خطاب کرتے ہوئے اسسٹنٹ پروفیسر عمران جاوید، ڈاکٹر حمزہ غفور، ڈاکٹر خورشید احمد اور ڈاکٹر شہزاد خٹک نے کہا کہ زیادہ مصالحہ دار غذاؤں اور کھانے کے بعد واک نہ کرنے کی عادت نے عوام کو موٹاپے ، بلڈ پریشر اور شوگر میں مبتلا کر دیا ہے ۔

 

