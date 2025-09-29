زراعت دشمن پالیسیوں نے کاشتکار کی کمر توڑ دی،خالد محمود
ملتان (لیڈی رپورٹر)پاکستان کسان اتحاد کے مرکزی صدر خالد محمود کھوکھر نے کہا ہے کہ حکومت کی زراعت دشمن پالیسیوں اور حالیہ سیلاب نے کاشتکاروں کو شدید مشکلات میں ڈال دیا ہے ، کسان احتجاج کے قابل بھی نہیں رہا اور آج اپنے بچوں کے ساتھ سڑک پر بیٹھنے پر مجبور ہے۔۔۔
انہوں نے کہا کہ تنخواہوں اور مفادات کے لئے بڑی سیاسی جماعتیں ایک ہو جاتی ہیں مگر غریب کاشتکار کے لئے زراعت دوست پالیسی کوئی نہیں بناتا۔پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے خالد محمود کھوکھر نے کہا کہ سیلاب میں چاول، گندم اور گنا کی فصلیں تباہ ہو گئیں، آئندہ سال کپاس کی کاشت بھی ممکن نظر نہیں آتی۔ کسان بیس ہزار روپے میں اگلی فصل کاشت نہیں کر سکتا جبکہ ریسرچ کا بجٹ تک موجود نہیں۔ کاشتکار کا معاشی طور پر زندہ رہنا مشکل ہوگیا ہے ۔انہوں نے کہا کہ پاکستان سفارتی سطح پر کامیابیاں حاصل کر رہا ہے ، سعودی عرب سے سکیورٹی معاہدہ اور بھارت کے ساتھ حالیہ کامیابیاں خوش آئند ہیں لیکن اندرونِ ملک معیشت کمزور ہے ۔ سیاسی جماعتیں صرف پوائنٹ سکورنگ میں مصروف ہیں جبکہ کاشتکاروں اور عوام کی بھلائی کے لئے سنجیدہ اقدامات نہیں ہو رہے ۔خالد محمود کھوکھر نے کہا کہ پنجاب والے اپنے حصے کا پانی سندھ کو دے رہے ہیں، مگر بحیثیت قوم حکمران ملک و قوم کے مفاد کے لئے متحد نہیں۔ بدقسمتی سے لوگ لسانیت پر بٹ گئے ہیں۔