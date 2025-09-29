قدرتی آفات اداروں کیلئے کڑا امتحان ،ڈاکٹر کلثوم پراچہ
ملتان (خصوصی رپورٹر)ویمن یونیورسٹی ملتان کی ٹیم وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کلثوم پراچہ کی قیادت میں علی پور پہنچی اور سیلاب متاثرہ خاندانوں کے لئے امدادی سامان تقسیم کیا۔۔۔
ترجمان کے مطابق ٹیم میں ڈاکٹر ثمینہ اختر، عرفان محمود، عقیل احمد، محمد ارشد، انعم زہرہ، ڈاکٹر رقیہ، ڈاکٹر تنزیلہ، ڈاکٹر جویریہ احمد، ڈاکٹر حنامیر، ڈاکٹر عظمیٰ منور اور فوٹوگرافر فرید شامل تھے ۔امدادی سرگرمیوں کے دوران 300سے زائد خاندانوں میں آٹا، چینی، چاول، خشک راشن، کپڑے ، حفظانِ صحت کی اشیا، ادویات اور صاف پانی تقسیم کیا گیا، جبکہ وائس چانسلر نے متاثرہ خاندانوں میں نقد رقوم بھی فراہم کیں۔ڈاکٹر کلثوم پراچہ نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے کہا کہ قدرتی آفات اداروں کے ضمیر کا امتحان ہوتی ہیں، ہم صرف راشن دینے نہیں بلکہ اپنے لوگوں کے دکھ بانٹنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم کا اصل مقصد خدمت ہے اور یہ امداد متاثرین کے ساتھ ہمدردی و یکجہتی کی علامت ہے ۔فوکل پرسن ڈاکٹر ثمینہ نے کہا کہ یہ مہم محض امداد کی تقسیم نہیں بلکہ ایک سماجی و انسانی فریضہ ہے ۔ طالبات، اساتذہ اور عملے نے دل و جان سے اس مشن میں حصہ لیا ہے ، جو اس وقت تک جاری رہے گا جب تک متاثرہ خاندانوں کی بحالی مکمل نہیں ہو جاتی۔