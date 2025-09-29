صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایڈیشنل سیشن جج ملک امان اللہ خان کے اعزاز میں الوداعی تقریب

  • ملتان
ایڈیشنل سیشن جج ملک امان اللہ خان کے اعزاز میں الوداعی تقریب

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر) ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ملک امان اللہ خان کا کوٹ ادو سے دیپالپور تبادلہ کر دیا گیا، اس موقع پر ان کے اعزاز میں الوداعی تقریب منعقد کی گئی۔۔۔

 تفصیل کے مطابق تقریب میں عدالتی عملے اور وکلاء نے بھرپور شرکت کی۔ فاضل جج کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا گیا اور گروپ فوٹو بھی لیا گیا۔ شرکا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک امان اللہ خان نے کوٹ ادو میں اپنے فرائض نہایت خوش اسلوبی اور دیانتداری سے سرانجام دیے اور عدالتی نظام میں بہتری کے لیے قابلِ ذکر کردار ادا کیا۔

 

