صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انسداد ڈینگی‘ناقص کارکردگی پر ڈی سی کا اظہار برہمی

  • ملتان
انسداد ڈینگی‘ناقص کارکردگی پر ڈی سی کا اظہار برہمی

وہاڑی (خبرنگار) ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر کی زیر صدارت انسداد ڈینگی جائزہ اجلاس منعقد ہوا جس میں سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر فہد وحید نے ڈینگی کیخلاف سرگرمیوں پر تفصیلی بریفنگ دی۔۔۔

 ڈپٹی کمشنر نے اینڈرائیڈ یوزرز کی ناقص کارکردگی پر اظہار برہمی کرتے ہوئے شوکاز نوٹس جاری کرنے کا حکم دیا اور ہدایت کی کہ اہداف سے کم کارکردگی کی ہر میٹنگ میں نشاندہی کی جائے ، بار بار ناکامی پر سخت کارروائی عمل میں لائی جائیگی۔ مچھر کی افزائش نسل روکنے کیلئے موثر اقدامات جاری رکھے جائیں، احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنیوالے مقامات کو سربمہر اور مقدمات درج کئے جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

دیرینہ رنجش، شہری کو قابو کر کے مبینہ تشدد کا نشانہ بنا دیا

شادی شدہ خاتون کو اغوا کر لیا

بجلی چوری، 3 افراد کیخلاف مقدمات

دوران ڈرائیونگ غفلت ، شہری گرفتار

بو گس چیک دینے پر مقدمہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہاتھی اور دُم
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بابوں کی حالتِ زار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پشاور دیکھ لو …ابھی کپتان نہیں تھا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک امریکہ تعلقات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بڑے باپ کا بڑا بیٹا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دوستوں کے حقوق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر