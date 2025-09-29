انسداد ڈینگی‘ناقص کارکردگی پر ڈی سی کا اظہار برہمی
وہاڑی (خبرنگار) ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر کی زیر صدارت انسداد ڈینگی جائزہ اجلاس منعقد ہوا جس میں سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر فہد وحید نے ڈینگی کیخلاف سرگرمیوں پر تفصیلی بریفنگ دی۔۔۔
ڈپٹی کمشنر نے اینڈرائیڈ یوزرز کی ناقص کارکردگی پر اظہار برہمی کرتے ہوئے شوکاز نوٹس جاری کرنے کا حکم دیا اور ہدایت کی کہ اہداف سے کم کارکردگی کی ہر میٹنگ میں نشاندہی کی جائے ، بار بار ناکامی پر سخت کارروائی عمل میں لائی جائیگی۔ مچھر کی افزائش نسل روکنے کیلئے موثر اقدامات جاری رکھے جائیں، احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنیوالے مقامات کو سربمہر اور مقدمات درج کئے جائیں۔