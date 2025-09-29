صحت دشمنوں کیخلاف گرینڈ آپریشن،بھاری جرمانے
ملتان،ڈیرہ غازی خان ،رحیم یار خان،میلسی، وہاڑی (لیڈی رپورٹر،ڈسٹرکٹ رپورٹرز،نامہ نگار،خبر نگار،نمائندہ خصوصی) چٹخارے دار اچار کے نام پر شہریوں کو زہر بیچنے والے عناصر کیخلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی سرگرم۔۔۔
ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز کی سربراہی میں گلی نمبر 14مجاہد کالونی وہاڑی میں اچار یونٹ کی انسپکشن، 6000 کلو فنگس زدہ اور بدبودار اچار تلف کردیا گیا، اچار یونٹ کے مالک کیخلاف ایف آئی آر درج۔ ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر شہریوں کو زہر بیچنے والے عناصر کیخلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں جاری ہیں تفصیلات کے مطابق ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز وہاڑی کی سربراہی میں اچار یونٹ کی انسپکشن کی۔ انسپکشن کے دوران فنگس زدہ اور ناقص اچار برآمد کیا گیا۔ مالک کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ مضر صحت اچار ڈبوں میں پیک کرکے مارکیٹ میں فروخت کیا جانا تھا۔ڈیرہ غازی خان میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے زائدالمیعاد بسکٹس،گھی اور ناقص قلفیوں کی بڑی سپلائی ناکام بنا دی،پٹھان ہوٹل چوک کوٹ ادو،ملتان روڈ مظفرگڑھ میں ناکہ بندی کے دوران 2 گاڑیوں کا معائنہ جبکہ لاری اڈا کوٹ مٹھن راجن پور میں ہول سیل یونٹ پر کارروائی کی گئی ،1لاکھ سے زائد ناقص قلفیاں، 3000 کلو مضر صحت بسکٹس،180 کلو غیر معیاری گھی تلف،سپلائرز کو 1 لاکھ 20 ہزارروپے جرمانہ کیا گیا ۔ لاری اڈا کوٹ مٹھن راجن پور میں ہول سیل یونٹ کو گھی کے سیمپل فیل ہونے پر 70 ہزارروپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ٹیسٹ کے دوران گھی میں وٹامن اے کی کمی پائی گئی۔رحیم یارخان میں پٹرولنگ پولیس کی نشاندہی پرپنجاب فوڈاتھارٹی سیفٹی ٹیم نے شہر کے مختلف علاقوں میں سپلائی کی جانیوالی 120کلو گرام مردہ مرغیاں برآمدکرلیں’ شوارما’ پیزاہاؤس پر سپلائی کئے جانے کاانکشاف’ پولیس نے رکشہ ڈرائیور پولٹری فارم منیجرکے خلاف مقدمہ درج کرلیا ۔ناکہ بندی کے دوران پٹرولنگ پولیس چک171پی کے نزدیک پھٹہ رکشہ روک کر چیکنگ کی تو بوروں میں بند مردہ مرغیاں جن کاوزن 120کلوگرام تھا مختلف علاقوں میں شوارما وپیزاہاؤس پر سپلائی کی جارہی تھی’ کو برآمدکرکے رکشہ ڈرائیورشبیراحمد کوحراست میں لے لیا ۔ ٹبہ سلطان پور، تحصیل میلسی میں گاڑی سے تقریباً 400 کلوگرام مضر صحت گوشت برآمد کیا گیا۔