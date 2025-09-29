1لاکھ 48ہزار سیلاب متاثرین کی بجلی بحال،43فیڈرز مکمل فعال
ملتان(خصوصی رپورٹر) ملتان الیکٹرک پاورکمپنی (میپکو) ریجن میں سیلابی پانی اُترنے والے علاقوں کی بجلی کی سپلائی بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے ۔ تمام 13اضلاع میں ایک لاکھ 48 ہزار321صارفین کی بجلی کی سپلائی بحال کردی گئی۔۔۔۔
جنوبی پنجاب کے 13اضلاع میں135فیڈرز سے بجلی کی ترسیل جزوی طورپر جبکہ43فیڈرز سے مکمل بحال کی گئی ہے ۔ضلع ملتان کے 59ہزار867، ضلع ساہیوال میں 15ہزار610،ضلع پاکپتن کے 2 ہزار885، ضلع رحیم یار خان کے 4 ہزار990، ضلع بہاولپور میں 15،ضلع لودہراں میں 898، ضلع خانیوال میں26ہزار826، ضلع بہاولنگر میں 2 ہزار772، ضلع مظفرگڑھ میں30 ہزار834، ضلع راجن پور میں 200اورضلع کوٹ ادو میں 235صارفین کی بجلی بحال کردی گئی ہے ۔ جنوبی پنجاب کے 13 اضلاع میں سیلابی پانی کم ہونے کے باعث فلڈ ریلیف کیمپس میں خدمات سرانجام دینے والے میپکو اہلکار بجلی بحال کرنے کے لئے تیار ہیں اور میپکو سرکلوں کے کنٹرول رومزکے افسر ضلعی انتظامیہ سے مسلسل رابطے میں ہیں ۔