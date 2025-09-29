صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

1لاکھ 48ہزار سیلاب متاثرین کی بجلی بحال،43فیڈرز مکمل فعال

  • ملتان
1لاکھ 48ہزار سیلاب متاثرین کی بجلی بحال،43فیڈرز مکمل فعال

ملتان(خصوصی رپورٹر) ملتان الیکٹرک پاورکمپنی (میپکو) ریجن میں سیلابی پانی اُترنے والے علاقوں کی بجلی کی سپلائی بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے ۔ تمام 13اضلاع میں ایک لاکھ 48 ہزار321صارفین کی بجلی کی سپلائی بحال کردی گئی۔۔۔۔

جنوبی پنجاب کے 13اضلاع میں135فیڈرز سے بجلی کی ترسیل جزوی طورپر جبکہ43فیڈرز سے مکمل بحال کی گئی ہے ۔ضلع ملتان کے 59ہزار867، ضلع ساہیوال میں 15ہزار610،ضلع پاکپتن کے 2 ہزار885، ضلع رحیم یار خان کے 4 ہزار990، ضلع بہاولپور میں 15،ضلع لودہراں میں 898، ضلع خانیوال میں26ہزار826، ضلع بہاولنگر میں 2 ہزار772، ضلع مظفرگڑھ میں30 ہزار834، ضلع راجن پور میں 200اورضلع کوٹ ادو میں 235صارفین کی بجلی بحال کردی گئی ہے ۔ جنوبی پنجاب کے 13 اضلاع میں سیلابی پانی کم ہونے کے باعث فلڈ ریلیف کیمپس میں خدمات سرانجام دینے والے میپکو اہلکار بجلی بحال کرنے کے لئے تیار ہیں اور میپکو سرکلوں کے کنٹرول رومزکے افسر ضلعی انتظامیہ سے مسلسل رابطے میں ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہاتھی اور دُم
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بابوں کی حالتِ زار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پشاور دیکھ لو …ابھی کپتان نہیں تھا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک امریکہ تعلقات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بڑے باپ کا بڑا بیٹا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دوستوں کے حقوق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر