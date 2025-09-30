سروائیکل کینسر سے بچائو کی ویکسین لازمی لگوائیں :عمرانہ توقیر
وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی ) ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر نے کہا ہے کہ قومی ایچ پی وی ویکسین مہم میں مزید تین دن کا اضافہ کردیا گیا ہے ۔ گورنمنٹ گرلز سکول چک نمبر 45ڈبلیو بی سمیت مختلف سرکاری و نجی سکولز میں 9سے 14سال کی لڑکیوں کو ویکسین لگائی جارہی ہے ۔۔۔۔
انہوں نے کہا کہ والدین یکم اکتوبر 2025تک اپنی بچیوں کو لازمی ویکسین لگوائیں تاکہ انہیں سروائیکل کینسر سے محفوظ بنایا جاسکے ۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ایچ پی وی ویکسین ایک مؤثر حفاظتی ٹیکہ ہے جو بچیوں میں اس موذی مرض کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتا ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ہر سال 5ہزار خواتین اس مرض کا شکار ہوتی ہیں جبکہ اموات کی شرح 60فیصد تک ہے کیونکہ عموماً مرض کی تشخیص تاخیر سے ہوتی ہے ۔ انہوں نے زور دیا کہ یہ بیماری نہ صرف خواتین بلکہ پورے خاندان کے لیے سنگین مشکلات پیدا کرتی ہے ، اسلئے والدین، اساتذہ اور کمیونٹی کو سنجیدگی سے بچیوں کو ویکسین لگوانی چاہیے ۔