انسداد پولیو مہم ، یوسی ایم اوز اور ایریا انچارجز کی تربیت شروع

  • ملتان
وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی ) ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر نے کہا ہے کہ انسداد پولیو مہم 13تا 16 اکتوبر 2025تک جاری رہے گی جس کے لئے یوسی ایم اوز اور ایریا انچارجز کی تربیت شروع کر دی گئی ہے ۔۔۔۔

محکمہ صحت کے زیر اہتمام یوسی 1تا 4کی ٹریننگ ڈی ایچ ڈی سی ہال جبکہ یوسی 5تا 16کی ٹریننگ ریسورس سنٹر ڈی ایچ کیو ہسپتال وہاڑی میں منعقد کی گئی۔ فوکل پرسن ای پی آئی فضل دین نے شرکاء کو ویکسی نیشن پریکٹس اور ایس او پیز بارے آگاہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ تربیت کا مقصد پانچ سال تک کی عمر کے ہر بچے کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانا یقینی بنانا ہے ۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس کے بعد پولیو ٹیموں کی بھی تربیت کی جائے گی تاکہ انسداد پولیو مہم کو کامیاب بنا کر صحت مند معاشرہ تشکیل دیا جا سکے ۔

 

