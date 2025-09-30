دعوت اسلامی ہومیوپیتھک ونگ کے اشتراک سے سیمینار کا انعقاد
وہاڑی(خبرنگار) دعوت اسلامی ہومیوپیتھک ونگ کے اشتراک سے ماہانہ ایجوکیشنل سیمینار کا اہتمام کیا گیا۔۔۔
۔تفصیلات کے مطابق راولپنڈی سے لیجنڈ ہومیوپیتھ ڈاکٹر امداد حسین نے لاعلاج امراض اور ہومیوپیتھی کے موضوع پر لیکچر دیا جبکہ پروفیسر ڈاکٹر محمد سعید چوہدری، ڈاکٹر عبداللہ گوہر اور ڈاکٹر سرفراز عطاری نے بھی موضوعاتی خطابات کیے ۔ ڈاکٹر استخار احمد عطاری نے اسوہ حسنہ پر گفتگو فرمائی۔ پروگرام میں پچاس سے زائد ہومیوپیتھ ڈاکٹروں نے شرکت کی۔ آخر میں مہمانوں کو پھولوں سے خوش آمدید کہا گیا اور ضیافت دی گئی۔