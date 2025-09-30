صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دعوت اسلامی ہومیوپیتھک ونگ کے اشتراک سے سیمینار کا انعقاد

  • ملتان
دعوت اسلامی ہومیوپیتھک ونگ کے اشتراک سے سیمینار کا انعقاد

وہاڑی(خبرنگار) دعوت اسلامی ہومیوپیتھک ونگ کے اشتراک سے ماہانہ ایجوکیشنل سیمینار کا اہتمام کیا گیا۔۔۔

۔تفصیلات کے مطابق راولپنڈی سے لیجنڈ ہومیوپیتھ ڈاکٹر امداد حسین نے لاعلاج امراض اور ہومیوپیتھی کے موضوع پر لیکچر دیا جبکہ پروفیسر ڈاکٹر محمد سعید چوہدری، ڈاکٹر عبداللہ گوہر اور ڈاکٹر سرفراز عطاری نے بھی موضوعاتی خطابات کیے ۔ ڈاکٹر استخار احمد عطاری نے اسوہ حسنہ پر گفتگو فرمائی۔ پروگرام میں پچاس سے زائد ہومیوپیتھ ڈاکٹروں نے شرکت کی۔ آخر میں مہمانوں کو پھولوں سے خوش آمدید کہا گیا اور ضیافت دی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈسکہ کیلئے وزیراعلیٰ کا9ارب روپے کا ترقیاتی پیکیج،30کلو میٹر سیوریج لائن بھی شامل

ادویات کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ:سٹور مالکان بلیک میں فروخت کرنے لگے

پولیو کے خاتمہ کیلئے مشترکہ جد و جہد کرنا ہو گی:عبد الرزاق

گجرات :کھانے پینے کے مراکز اور ڈیری یونٹس کو جرمانے

اساتذہ معاشرے کی فکری و اخلاقی بنیاد کے معمار:عفت سجاد

گیپکو ہائوسنگ فا ئو نڈیشن کے متاثرین کا احتجاج اور دھرنا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک نشست آوارہ کتوں کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
برابری کے حقوق کی آئینی ضمانت بیکار ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بہار آئی تو .......!!
عرفان صدیقی
رشید صافی
خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی
رشید صافی
سلمان غنی
چھوٹے صوبوں کی تشکیل
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(2)
حافظ محمد ادریس