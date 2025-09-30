الیکٹرک بسیں چلائیں، ستلج ٹول پلازہ فری کیا جائے :آواز فورم
لودھراں (سٹی رپورٹر) لودھراں کی آواز فورم کے رہنماؤں نے وزیراعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر مواصلات سے مطالبہ کیا ہے کہ ستلج ٹول پلازہ فوری طور پر فری کیا جائے اور ضلع میں الیکٹرک بسیں چلائی جائیں۔۔۔۔
نمائندگان نے کہا کہ روزانہ ہزاروں شہری بھاری ٹول ٹیکس ادا کرنے پر مجبور ہیں جس سے معاشی دباؤ بڑھ رہا ہے ۔ ٹول فری ہونے اور الیکٹرک بسوں کی سہولت ملنے سے عوام کو ریلیف اور تجارتی سرگرمیوں میں تیزی آئے گی۔فورم کے رہنمائوں ملک اللہ نواز محسن چنڑ ایڈوکیٹ صدر ڈسٹرکٹ بار، ملک اصغر آرائیں ،جام اظہر ، شیخ معراج الدین،طاہر بھٹی ، چوہدری جاوید میو ، عمران رفیق ریحان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لودھراں سے بہاولپور صرف دس کلومیٹر ھے اور ٹیکس عوام کے روزمرہ اخراجات میں اضافہ اور معاشی دباؤ کا باعث بن رہا ہے ،انہوں نے حکومت سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ عوامی ریلیف اور سہولت کے لیے ستلج ٹول پلازہ کو فوری طور پر فری کیا جائے فورم کی جانب سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ لودھراں کو دوسرے اضلاع کی طرح الیکٹرک بسوں کی سہولت فراہم کی جائے ۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر لودھراں میں یہ بسیں چلائی جائیں تو طلباء، ملازمین اور عام شہری کم خرچ اور ماحول دوست سفری سہولتوں سے مستفید ہو سکیں گے ۔