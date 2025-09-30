صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الیکٹرک بسیں چلائیں، ستلج ٹول پلازہ فری کیا جائے :آواز فورم

  • ملتان
الیکٹرک بسیں چلائیں، ستلج ٹول پلازہ فری کیا جائے :آواز فورم

لودھراں (سٹی رپورٹر) لودھراں کی آواز فورم کے رہنماؤں نے وزیراعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر مواصلات سے مطالبہ کیا ہے کہ ستلج ٹول پلازہ فوری طور پر فری کیا جائے اور ضلع میں الیکٹرک بسیں چلائی جائیں۔۔۔۔

 نمائندگان نے کہا کہ روزانہ ہزاروں شہری بھاری ٹول ٹیکس ادا کرنے پر مجبور ہیں جس سے معاشی دباؤ بڑھ رہا ہے ۔ ٹول فری ہونے اور الیکٹرک بسوں کی سہولت ملنے سے عوام کو ریلیف اور تجارتی سرگرمیوں میں تیزی آئے گی۔فورم کے رہنمائوں ملک اللہ نواز محسن چنڑ ایڈوکیٹ صدر ڈسٹرکٹ بار، ملک اصغر آرائیں ،جام اظہر ، شیخ معراج الدین،طاہر بھٹی ، چوہدری جاوید میو ، عمران رفیق ریحان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لودھراں سے بہاولپور صرف دس کلومیٹر ھے اور ٹیکس عوام کے روزمرہ اخراجات میں اضافہ اور معاشی دباؤ کا باعث بن رہا ہے ،انہوں نے حکومت سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ عوامی ریلیف اور سہولت کے لیے ستلج ٹول پلازہ کو فوری طور پر فری کیا جائے فورم کی جانب سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ لودھراں کو دوسرے اضلاع کی طرح الیکٹرک بسوں کی سہولت فراہم کی جائے ۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر لودھراں میں یہ بسیں چلائی جائیں تو طلباء، ملازمین اور عام شہری کم خرچ اور ماحول دوست سفری سہولتوں سے مستفید ہو سکیں گے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سکولوں میں مزید ساڑھے 12 ہزار عارضی اساتذہ بھرتی کرنیکا فیصلہ

تمام اضلاع میں ایمپلائمنٹ ایکس چینجز قائم کی جائینگی : رانا مشہود

آئندہ ماہ مزید 35 الیکٹرک بسیں پہنچیں گی، کینال روڈ روٹ پر چلیں گی

گرانفروشی پر 9 دکانیں سیل، 8 دکاندار گرفتار، جرمانے

شافع کی چینی قونص ل جنرل سے ملاقات

مناواں ہسپتال سے کینسر یونٹ ختم ،ٹی ایچ کیوکادرجہ دیدیا گیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک نشست آوارہ کتوں کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
برابری کے حقوق کی آئینی ضمانت بیکار ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بہار آئی تو .......!!
عرفان صدیقی
رشید صافی
خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی
رشید صافی
سلمان غنی
چھوٹے صوبوں کی تشکیل
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(2)
حافظ محمد ادریس