  • ملتان
وارداتوں میں شہری زیورات اور نقدی سے محروم

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) ڈکیتی اور نقب زنی کی وارداتوں میں شہری موبائل فون، نقدی اور زیورات سے محروم ہو گئے ۔۔۔

 پہلا واقعہ تھانہ سٹی حدود میں سپیریئر کالج کے قریب پیش آیا، جہاں دو مسلح افراد نے عمار حیدر سے 73ہزار روپے نقدی، 2 موبائل فون اور موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے ۔ دوسرا واقعہ تھانہ دائرہ دین پناہ کی حدود موضع ہنجرائی میں ہوا جہاں نامعلوم چور 3 لاکھ روپے نقدی اور 2 تولہ طلائی زیورات چرا کر فرار ہو گئے ۔ پولیس نے دونوں واقعات پر الگ مقدمات درج کرکے تفتیش شروع کر دی ہے۔

 

