سٹی ٹریفک پولیس کی مہم ،بغیر لائسنس ڈرائیوروں کو جرمانے
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) سٹی ٹریفک پولیس خانیوال کے ایجوکیشن ونگ نے خصوصی ک مہم کا انعقاد کیا جس میں ڈی ایس پی ٹریفک مظہر الاسلام نے فیلڈ سٹاف کے ہمراہ شرکت کی۔۔۔
اس موقع پر انسپکٹر ہیڈ کوارٹر راؤ افتاب بھی موجود تھے ۔ مہم کے دوران پبلک سروس وہیکلز کیخلاف کارروائی کی گئی، ڈرائیوروں کو اوورلوڈنگ، اوور سپیڈنگ اور رَش ڈرائیونگ سے اجتناب کی ہدایت دی گئی جبکہ گاڑیوں کے کاغذات چیک کرکے بغیر لائسنس ڈرائیوروں پر جرمانے عائد کیے گئے ۔ عوامی سہولت کے پیش نظر مسافروں سے اوورچارجنگ بارے دریافت کیا گیا اور شہریوں کو یقین دہانی کرائی گئی کہ ٹریفک پولیس شہریوں کے حقوق کے تحفظ کیلئے ہر وقت کوشاں ہے ۔ ڈرائیوروں کو ٹریفک قوانین سے آگاہ کرتے ہوئے بڑھتے حادثات کی روک تھام کیلئے رہنمائی فراہم کی گئی۔