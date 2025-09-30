صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سٹی ٹریفک پولیس کی مہم ،بغیر لائسنس ڈرائیوروں کو جرمانے

  • ملتان
سٹی ٹریفک پولیس کی مہم ،بغیر لائسنس ڈرائیوروں کو جرمانے

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) سٹی ٹریفک پولیس خانیوال کے ایجوکیشن ونگ نے خصوصی ک مہم کا انعقاد کیا جس میں ڈی ایس پی ٹریفک مظہر الاسلام نے فیلڈ سٹاف کے ہمراہ شرکت کی۔۔۔

 اس موقع پر انسپکٹر ہیڈ کوارٹر راؤ افتاب بھی موجود تھے ۔ مہم کے دوران پبلک سروس وہیکلز کیخلاف کارروائی کی گئی، ڈرائیوروں کو اوورلوڈنگ، اوور سپیڈنگ اور رَش ڈرائیونگ سے اجتناب کی ہدایت دی گئی جبکہ گاڑیوں کے کاغذات چیک کرکے بغیر لائسنس ڈرائیوروں پر جرمانے عائد کیے گئے ۔ عوامی سہولت کے پیش نظر مسافروں سے اوورچارجنگ بارے دریافت کیا گیا اور شہریوں کو یقین دہانی کرائی گئی کہ ٹریفک پولیس شہریوں کے حقوق کے تحفظ کیلئے ہر وقت کوشاں ہے ۔ ڈرائیوروں کو ٹریفک قوانین سے آگاہ کرتے ہوئے بڑھتے حادثات کی روک تھام کیلئے رہنمائی فراہم کی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

بینک اسلامی اور پی ٹی سی ایل کا ڈیجیٹل نظام کی بہتری کیلئے معاہدہ

بینک آف خیبر کی کوئک پے کے اشتراک سے پی او ایس سروسز کا آغاز

ترکمانستان کے یوم آزادی کی 34ویں سالگرہ، گالف ٹورنامنٹ

مریم نواز کا کل دورہ مری ،نواز شریف کارڈیک سنٹر کا افتتاح کرینگی

آئی جی کی کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

عمر ڈرائیورز کیخلاف سخت اور بلا امتیاز کارروائی کا حکم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک نشست آوارہ کتوں کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
برابری کے حقوق کی آئینی ضمانت بیکار ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بہار آئی تو .......!!
عرفان صدیقی
رشید صافی
خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی
رشید صافی
سلمان غنی
چھوٹے صوبوں کی تشکیل
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(2)
حافظ محمد ادریس