  • ملتان
ایک ہفتے کے دوران 470گرانفروشوں پکڑ ے گئے

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان کی ہدایت پر پرائس کنٹرول کے سلسلے میں ضلعی انتظامیہ کا اجلاس۔۔۔

 ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل غلام مصطفیٰ سیہڑ کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ایک ہفتے کے دوران 34 ہزار 403انسپکشنز کی گئیں، 470 گراں فروشوں، 149ذخیرہ اندوزوں اور ملاوٹ پر 85دکانداروں کو پکڑا گیا جبکہ نرخ نامے نمایاں جگہ پر آویزاں نہ کرنے پر 4دکانوں کو جرمانہ کیا گیا۔ مجموعی طور پر 52ہزار 500روپے جرمانے عائد کیے گئے اور 20 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل غلام مصطفیٰ سیہڑ نے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو مزید انسپکشنز بڑھانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے احکامات اور ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر عوام کو مقررہ نرخوں پر اشیائے خوردونوش کی فراہمی یقینی بنانا اولین ترجیح ہے۔

 

