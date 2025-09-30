یونیورسٹی کی منظوری سے وہاڑی ایجوکیشن سٹی بنے گا :ثاقب خورشید
وہاڑی(نمائندہ خصوصی)مسلم لیگ ن کے ایم پی اے میاں محمد ثاقب خورشید نے کہا ہے کہ یونیورسٹی آف وہاڑی کی منظوری سے وہاڑی ایجوکیشن سٹی بنے گا اور معیشت مضبوط اور۔۔۔
روزگار کے کئی مواقع میسر آئینگے حکومت پنجاب مریم نواز کی قیادت میں عوام کی خوشحالی و خدمت اور پنجاب کی مثالی ترقی و خوبصورتی کیلئے دلجمعی سے جدوجہد میں مصروف ہیں وہ مسلم لیگ پی پی 234 کے صدر چودھری سعید اختر،سابق کونسلر بلدیہ ندیم شیروانی اور تاجر چودھری سعید فضل کی قیادت میں شکریہ ادا کرنے والے وفد اور معززین شہر سے گفتگو کر رہے تھے اس موقع پر تاجر رہنماء طاہر شریف گوجر،شیخ عبدالرؤف سابق ناظم چودھری فقیر محمد ،سابق ضلعی چیئرمین بیت المال چودھری عباس مسعود،چودھری فیصل کمبوہ، لیاقت بھٹی مسعود، چودھری امجد جٹ،حاجی لطیف، چودھری طلحہ سعید سمیت دیگر موجود تھے ، میاں ثاقب خورشید نے بتایا کہ میں بی زیڈ یو کا کیمپس بنوانے کے بعد گزشتہ 8 سال سے یو نیورسٹی کے قیام کیلئے متحرک تھا جوں ہی میرے علم میں آیا کہ وزیر اعلی پنجاب مریم نواز شریف پانچ نئی یونیورسٹیز بنارہی ہیں تو فوری ان سے مل کر ایک وہاڑی میں بنوانے کی درخواست جسے انہوں نے قبول کیا محکمہ تعلیم کے اعلیٰ حکام اور صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کو تفصیلی رپورٹ کے ساتھ فائل منظوری کیلئے بھجوانے کی ہدایت کی گزشتہ روز کے اعلی سطحی اجلاس میں حتمی منظوری سے ضلع بھر کے تمام حلقوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے انہوں نے کہا کہ محترمہ تہمینہ دولتانہ نے کام سیٹس یونیورسٹی بنوا کر تعلیمی میدان میں مثالی ترقی کی جو بنیاد رکھی تھی وہ نئی یونیورسٹی سے مزید مضبوط ہوگئی ہے ۔