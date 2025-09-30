صوبائی محتسب کا ادارہ شکایات کے ازالے کیلئے کوشاں:محمود جاوید
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر‘نامہ نگار ) گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین میں منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مشیر صوبائی محتسب پنجاب محمود جاوید بھٹی نے کہا کہ صوبائی محتسب کا ادارہ صوبے کے تمام سرکاری محکموں کے خلاف عوامی شکایات کے فوری ازالے کیلئے کوشاں ہے ۔۔۔
انہوں نے کہا کہ شہری بلا تفریق اپنی شکایات درج کروا سکتے ہیں اور بغیر کسی وکیل کے قلیل مدت میں مسائل حل کیے جا رہے ہیں۔ شہری کسی بھی محکمے کے خلاف شکایت بذریعہ ڈاک صوبائی محتسب کے علاقائی دفتر یا صدر دفتر لاہور میں بھجوا سکتے ہیں۔ درخواست کی سماعت کے حوالے سے درخواست گزار کو ایس ایم ایس کے ذریعے تاریخ اور وقت کی اطلاع دی جاتی ہے ۔ محمود جاوید بھٹی نے ادارے کے اغراض و مقاصد، افادیت اور کارکردگی پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر کالج کی پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر فرحانہ نواب، وائس پرنسپل صدف شرمین، پروفیسر نازیہ سعید بخاری نے صوبائی محتسب کی کاوشوں کو سراہا۔ سیمینار میں ملتان دفتر کے اسسٹنٹ ایسوسی ایٹ معاذ حسن بختیار اور طالبات نے بھرپور شرکت کی۔