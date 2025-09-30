وہاڑی :سیلاب متاثرین کے نقصانات کے سروے کا آغاز
وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی ) ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر نے کہا ہے کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز سیلاب متاثرین کے نقصانات کے ازالے کیلئے ہر ممکن اقدامات کررہی ہیں۔۔۔
تفصیلات کے مطابق ضلع وہاڑی کے تین موضع جات جہاں سے سیلابی پانی اتر گیا ہے ، وہاں متاثرہ خاندانوں اور املاک کے نقصان کے سروے کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔ اس سروے میں محکمہ مال، زراعت، لائیو اسٹاک، اربن یونٹ اور پاک آرمی کے نمائندے شامل ہیں۔ ٹیمیں انسانی جانوں کے ضیاع، زخمی افراد، مکانات، فصلوں اور مویشیوں کے نقصانات کا درست تعین کرکے شواہد سمیت ڈیٹا اکٹھا کررہی ہیں تاکہ شفاف انداز میں ازالہ یقینی بنایا جاسکے ۔ ڈپٹی کمشنر نے واضح کیا کہ سروے ٹیمیں کسی دباؤ یا سفارش کے بغیر شواہد کی بنیاد پر حقائق مرتب کریں۔ متاثرہ خاندانوں سے اپیل ہے کہ وہ آنے والی ٹیموں کو درست معلومات فراہم کریں تاکہ نقصانات کے درست تخمینے کے مطابق حکومت ریلیف اور معاوضہ فراہم کرسکے ۔