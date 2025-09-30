سیلاب متاثرین کو خشک راشن بلاامتیاز فراہم کیا جا رہا:عثمان طاہر
مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر) ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر سیلاب متاثرہ خاندانوں کو خشک راشن اور اشیاء ضروریہ بلاامتیاز فراہم کی جارہی ہیں تاکہ وہ اپنی بنیادی ضروریات پوری کرسکیں۔۔۔
انہوں نے بتایا کہ متاثرہ علاقوں میں امدادی سامان کی ترسیل کا عمل متعلقہ اسسٹنٹ کمشنرز کی نگرانی میں شفاف اور منظم طریقے سے جاری ہے اور کسی بھی متاثرہ گھرانے کو تنہا نہیں چھوڑا جائیگا۔ ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ سیلاب متاثرین کی بحالی کیلئے صاف پانی کی فراہمی، طبی سہولیات اور دیگر سرگرمیاں جاری ہیں جبکہ فلڈ سروے کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ فلاحی تنظیمیں، این جی اوز اور مخیر حضرات بھی ضلعی انتظامیہ کیساتھ مل کر متاثرہ علاقوں میں راشن اور اشیاء ضروریہ تقسیم کر رہے ہیں۔