کچہ میں جرائم پیشہ افراد کیخلاف حتمی آپریشن کا فیصلہ
ملتان (وقائع نگار خصوصی،لیڈی رپورٹر) جنوبی پنجاب کے کچہ ایریا میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کے لیے جامع حکمت عملی تیار کرلی گئی ہے ۔ پولیس کو جدید آلات اور۔۔۔
اسلحہ سے لیس کرنے کیلیے سفارشات مرتب کرلی گئیں جن میں انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن کی تجویز بھی شامل ہے ۔ کچہ ایریا میں سماجی ترقی، تعلیم، صحت اور روزگار کی فراہمی سے متعلق اقدامات کو بھی سفارشات میں شامل کیا گیا ہے ۔یہ فیصلے جنوبی پنجاب سیکرٹریٹ میں اعلیٰ سطحی اجلاس میں کیے گئے جس کی صدارت ایڈیشنل چیف سیکرٹری فواد ہاشم ربانی اور ایڈیشنل آئی جی پولیس محمد کامران خان نے کی۔ اجلاس میں کمشنر ڈی جی خان اشفاق احمد چوہدری، کمشنر بہاولپور مسرت جبیں، آر پی او ڈی جی خان کیپٹن(ر) سجاد حسن خان، آر پی او بہاولپور رائے بابر سعید، ڈی پی او ڈی جی خان کیپٹن(ر)طارق ولائیت، ڈی پی او راجن پور فاروق احمد اور رینجرز حکام شریک ہوئے ۔ ڈی سی رحیم یارخان خرم پرویز اور ڈی پی او عرفان علی نے ورچوئل شرکت کی۔ایڈیشنل چیف سیکرٹری فواد ہاشم ربانی نے کہا کہ جنوبی پنجاب کی ایک انچ زمین کو بھی نوگو ایریا نہیں بننے دیا جائے گا، کچہ میں قانون کی عملداری کیلئے پولیس اور انتظامیہ کو تمام وسائل فراہم کیے جائینگے ۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کو جدید اسلحہ اور آلات دینے کی سفارشات حکومت کو بھیجی جارہی ہیں۔